Het voorspelde onweer is gisteravond op verschillende plaatsen in onze regio losgebarsten. Boven Antwerpen was het een schouwspel van donder en bliksem. Maar het warmteonweer heeft ook wateroverlast en stormschade veroorzaakt. In Brecht kwam een straat blank te staan en in Zoersel raakte het dak van de Sint-Antoniusschool beschadigd.