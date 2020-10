Meer mensen willen af van mondmasker via doktersbriefje

Huisartsen krijgen steeds meer mensen over de vloer die een attest vragen om geen mondmasker te hoeven dragen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Volgens professor Dirk Devroey (VUB) gaan sommige dokters daar te gretig op in. 'Hyperventilatie of een angststoornis vind ik geen reden. Ook aan mensen met hartfalen of astma raad ik het niet aan, want door zelf geen masker te dragen, stellen ze zich meer bloot aan het virus, en ze zijn al zo kwetsbaar.' Hr-dienstverleners melden dan weer dat de arbeidsgeneesheren vaker aankloppen met vragen over wat ze moeten doen met werknemers die met zo'n attest komen aanzetten.

(bron HLN - foto Pixabay)