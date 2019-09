In Wilrijk heeft zich vanmiddag een zeer zware explosie voorgedaan waarbij drie panden volledig werden verwoest. De omwonenden hoorden een luide knal en vervolgens was er chaos. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Drie mensen werden in de loop van de middag al levend van onder het puin gehaald. Naar een vierde slachtoffer wordt er in de vooravond nog volop gezocht. Ook in de omliggende straten is de schade groot.