Van februari tot september van dit jaar hebben medische vrijwilligers in totaal 527.090 uren gepresteerd in Vlaanderen. Dit is een gemiddelde van ongeveer 2.150 uren per dag. 'Het is dankzij de vrijwilligers dat de vaccinatiecampagne zo vlot is gelopen, zij hebben zich ingezet en blijven zich inzetten in de strijd tegen corona', zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) die cijfers opvroeg aan zijn partijgenoot, Vlaams minister van Gezondheid en Welzijn Wouter Beke. In de vaccinatiecentra in Vlaanderen zijn zowel medische als niet-medische profielen aan de slag als vrijwilliger. In de periode van februari 2021 tot en met september 2021 hebben de medische vrijwilligers 454.158,81 uren gepresteerd op de weekdagen en 72.930,66 uren in de weekends. De meeste uren werden gepresteerd door de vaccinatoren-optrekkers, zij vullen de spuitjes met het vaccin vanuit het aangeleverde buisje. 'Het is bewonderingswaardig dat de vrijwilligers zich voor zo veel uren inzetten in de centra om te zorgen dat elke Vlaming gevaccineerd kon worden', zegt Brecht Warnez. Initieel zouden de vaccinatiecentra in oktober sluiten, maar omwille van de boostercampagne en de vaccinatie van kinderen blijven nog een tijdje open. Veel vaccinatiecentra zijn intussen volop op zoek naar vrijwilligers 'die een boost geven aan de vaccinatie', aldus nog Wernez.Foto Belga