Meer parkeerdruk in Deurne door Lage-emissiezone

De bewoners in Deurne kampen sinds de invoering van de Lage-emissiezone nog meer met parkeerproblemen dan voorheen. Mensen parkeren hun auto in de rand rond Antwerpen en nemen dan de velo of het openbaar vervoer naar het centrum.

In Deurne is parkeren al lang een probleem. Maar sinds de invoering van de Lage-emissiezone is die parkeerdruk nog verhoogd. Buurtbewoners zijn al met een affichecampagne gestart om mensen te vragen niet in hun buurt te parkeren. Het district Deurne is zich bewust van het probleem en wil op termijn de blauwe zone fel uitbreiden.