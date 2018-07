Meer ruimte en groen voor Deurne-Noord

De groene sproet in Deurne-Noord ligt tussen de Ten Nessestraat 31 en de Van Cortbeemdelei 56 in de buurt Kronenburg in Deurne-Noord. De oppervlakte van het gebied bedraagt ongeveer 2000m².

De stad en het district Deurne zullen in samenwerking met lokale partners en verenigingen een aantal activiteiten organiseren om deze toekomstige groene publieke plek voor te stellen aan de buurt. Op 1 juli vond het kennismakingsfeest plaats met kinderanimatie, muziek en een barbeque. Tijdens dit feest kregen bewoners ook de gelegenheid om hun mening te geven over de definitieve invulling van deze plek. In de loop van juli zullen verder verschillende activiteiten georganiseerd worden (sport en spel, workshops met hout, yoga,…) om de betrokkenheid met het plein te versterken.

Meer info over het zomerprogramma - klik hier

(bericht en foto : stad Antwerpen - District Deurne)