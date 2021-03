Gezondheid Meer slaapproblemen tijdens coronacrisis

Uit internet-enquetes blijkt dat steeds meer mensen kampen met slaapproblemen in deze corona-crisis. Slaaptekort kan je gezondheid schaden. Het is dan ook van groot belang om regelmaat proberen te behouden en stress te vermijden. Dat zeggen experten van de slaapkliniek in het UZA. Blijven bewegen, gaan wandelen of gaan fietsen bijvoorbeeld, zal je een betere nachtrust bieden.