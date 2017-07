Meer sterfgevallen door hogere temperaturen

Tijdens de hittegolf in juni 2017 is in België een kortstondige, lichte toename (+ 13%) van het aantal sterfgevallen waargenomen in alle leeftijdsgroepen van de bevolking. De groep van 85-plussers betaalden de grootste tol, met een geschatte oversterfte van 17%, hetzij 127 extra overlijdens.

Tijdens deze periode zijn er 2080 sterfgevallen geregistreerd in België, terwijl er 1845 werden verwacht. Ter herinnering, oversterfte wordt gemeten door het aantal waargenomen sterfgevallen te vergelijken met het aantal verwachte sterfgevallen op basis van de sterfte in de afgelopen vijf jaar (2012-2016).

De oversterfte was vooral hoog op 22 juni. Het was de vierde dag om rij met temperaturen boven de 30 graden Celsius en ozonconcentraties van meer dan 120 microgram/m3. Alleen al deze dag werden 109 extra overlijdens geteld: +19 overlijdens bij de 0-64 jarigen, +42 overlijdens bij de 65-84 jarigen en +48 overlijdens bij de 85-plussers.

In geval van hitte en hoge ozonconcentraties treden de meeste sterfgevallen doorgaans op bij personen die al verzwakt zijn. Personen op leeftijd zijn de gevoeligste groep voor hittegolven, omdat zij vaker te kampen hebben met hartproblemen, dehydratatie en irritatie van de luchtwegen. Ouderen voelen de omgevingswarmte of een dorstgevoel veel minder goed aan. Anderzijds zijn de zweetklieren minder efficiënt, waardoor zweet minder goed verdampt en het lichaam minder goed afkoelt.