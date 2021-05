Meer getest, maar minder besmettingen

De kans is zeer groot dat vanaf eind dit jaar de eerste landgenoten een derde dosis van een coronavaccin krijgen. Dat zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de vaccinatietaskforce, die momenteel bezig is met de praktische uitwerking van die derde prik, zo schrijft Het Laatste Nieuws zaterdag. 'Met vrij grote zekerheid kunnen we zeggen dat we wellicht eind dit jaar, zeker begin volgend jaar, zullen beginnen met het toedienen van een bijkomende dosis van een coronavaccin. Die extra prik is een booster om de immuniteit van de eerste vaccinatieronde op te krikken', vertelt professor Ramaekers. Of iedereen dat extra vaccin zal krijgen, is nog niet beslist. 'Daarover lopen nog studies. Misschien is het enkel voor de risicogroepen, maar we houden er toch rekening mee dat het voor iedereen zal zijn.' Daarom is de taskforce al enkele weken bezig met het praktische vraagstuk van 'fase 3', zoals dat heet. 'Bedoeling is om de COVID-vaccinatie in het reguliere systeem in te werken. Er zullen in eerste instantie nog wel vaccinatiecentra overblijven, maar in plaats van de huidige 150 zullen het er misschien 1 of 2 per provincie worden. Het werk zal verschuiven naar huisartsen, thuisverplegers, bedrijfsartsen en apothekers. Hoe dat allemaal zal verlopen, onderzoeken we momenteel. Zo kan één patiënt nog niet zomaar voor zijn spuitje naar de huisarts stappen, want één flacon van een vaccin bevat meerdere doses die zo snel mogelijk moeten worden toegediend. Dat blijft vervelend.'Foto Belga