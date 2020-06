Levensgevaarlijke situatie na sabotage verkeerslicht

De politie van zone Noord gaat meer toezicht houden op de tijdelijke verkeerslichten aan de Abtsdreef. Die werden al eens in de gracht teruggevonden en nu ook gesaboteerd.

Afgelopen weken de politie de tijdelijke verkeerslichten aan de werken aan de N111 in Stabroek al enkele keren terug langs of in de gracht. Ze werden ook al eens omgedraaid of verplaatst.

levensgevaarlijke verkeerssituaties



"Of het om een grap gaat of bewuste sabotage, doet er niet toe. Degene die het verkeer kwaadwillig hindert, riskeert zware straffen. Door de verkeerslichten te saboteren, ontstaan er (levens)gevaarlijke verkeerssituaties. Als er als gevolg hiervan gewonden of zelfs doden vallen, is de saboteur verantwoordelijk en hangen hem zware gevangenisstraffen boven het hoofd." staat te lezen in een persbericht van de politie zone Noord.

De controles worden verhoogd en de politie vraagt iedereen om waakzaam en verantwoordelijk te zijn.

(bericht en foto Politie Zone Noord)