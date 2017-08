Meer verbaal en fysiek geweld tegenover treinpersoneel

Het aantal agressie-gevallen tegenover treinpersoneel stijgt. Dat blijkt uit cijfers die de NMBS bekend maakt.



Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar was er bijna 300 keer sprake van verbaal of fysiek geweld. Dat is drie keer per dag. De voornaamste aanleiding voor agressie zijn discussies over de ticketverkoop. Ook het vertreksignaal en het verbod om dan nog op te stappen zijn vaak een twistpunt. Het is voor het eerst sinds 2010 dat de geweldcijfers naar omhoog gaan. De vakbonden vragen dat de NMBS-directie er meer aandacht voor heeft.