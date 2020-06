Meer verkeersovertredingen dan ooit

Het aantal verkeersovertredingen in België is in een jaar tijd met 7,5 procent gestegen. Welgeteld 5.518.901 keer werden bestuurders vorig jaar door de federale en lokale politiediensten op de bon geslingerd. 'Dat getal lag nog nooit zo hoog', zegt Koen Ricour, directeur van de federale wegpolitie, aan de kranten van De Persgroep.

Het overgrote deel van de inbreuken zijn snelheidsovertredingen. Meer dan 4 miljoen keer vlamde een auto of ander voertuig vorig jaar met te veel vaart voorbij een flitspaal, mobiele controle of trajectmeting. In vergelijking met 2018 gaat het om een toename met 7,7 procent.

Naast overdreven snelheid baart ook gsm-gebruik achter het stuur de federale politie zorgen. Vorig jaar werd liefst 105.002 keer een chauffeur betrapt. Na een jarenlange daling van het fenomeen - zij het een zeer lichte - betekent dit een plotse stijging van 6,3 procent tegenover 2018. Het aantal bestuurders die te veel gedronken hebben en betrapt worden, schommelt al jaren rond de 50.000. Maar waar in 2017 en 2018 nog een mooie daling werd vastgesteld, was er vorig jaar een stijging met 5,3 procent.

