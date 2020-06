Meer voetgangers beboet voor negeren rood stoplicht in 2019

Het aantal PV’s uitgeschreven aan voetgangers voor het negeren van een rood stoplicht is tussen 2018 en 2019 gestegen met 7.2%. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Parlementslid Franky Demon opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem.

Koploper onder de provincies blijft Antwerpen (705 PV’s in 2019). In Brussel gaat het om 340 PV’s. Op ruime afstand volgen Oost-Vlaanderen (132), Vlaams Brabant (105) en West-Vlaanderen (104). In het totaal werden in België 1449 PV’s uitgeschreven voor het negeren van een stoplicht, waarvan 1079 (74%) in Vlaanderen. Vooral mannen werden geverbaliseerd (64%).

Franky Demon (CD&V): “We begrijpen dat voetgangers het wachten soms vervelend vinden of zich moeten haasten, om bijvoorbeeld een trein te halen. Maar door een nonchalante omgang met de verkeersregels kunnen zij zichzelf en andere weggebruikers in gevaar brengen. Steden en gemeenten kunnen voetgangers hierover sensibiliseren indien zich lokaal veel overtredingen voordoen.”

Het negeren van een verkeerslicht voor voetgangers wordt als inbreuk van de eerste graad bestraft met een onmiddellijke inning van 58€. Wordt de zaak voor een rechtbank aanhangig gemaakt, dan kan de rechter veroordelen tot een geldboete van 10 tot 250 euro, vermeerderd met de opdeciemen, waardoor dit bedrag met factor 8 moet worden vermenigvuldigd.

(Foto: © Pixabay)