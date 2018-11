Luc en Freya, de Antwerpenaren die bij de bosbranden in Portugal afgelopen zomer hun vakantiehuis verloren, keren terug naar België. Niet voorgoed, maar wel om op de benefiet-avond te kunnen zijn die volgende week voor hen wordt georganiseerd. In augustus ging het vakantiehuis dat ze verhuren in de vlammen op, samen met hun eigen bezittingen. Vrienden zamelden meteen geld in en stuurden hulpgoederen naar de regio. De benefiet van volgende week moet het koppel nog een extra steun in de rug geven voor de heropbouw van hun levenswerk.