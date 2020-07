Meerdere dealers lopen tegen de lamp

De politie heeft dit weekend verschillende drugsdealers kunnen oppakken.

Het wijkondersteuningsteam van de regio Centrum onderzocht het voorbije weekend een jonge man die cannabis zou verhandelen vanuit zijn woning in de Groenendaallaan. In de hal van het appartementsgebouw merkten de inspecteurs een sporttasje op dat verstopt was in het plafond. In het zakje zat ruim 300 gram cannabis. Tijdens de daaropvolgende huiszoeking werd nog eens 280 gram cannabis en zo'n 3 000 euro cash aangetroffen. De verdachte (21) werd voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter.

De mobiele eenheid controleerde zondagavond een voertuig dat meerdere verkeersovertredingen maakte. Het voertuig bleek niet verzekerd en de bestuurder en zijn passagier hadden cocaïne en een opmerkelijke hoeveelheid cash geld (690 euro) op zak. De twee (19 en 20 jaar) werden gearresteerd met het oog op voorleiding, hun wagen werd in beslag genomen.

Het wijkteam van Borgerhout controleerde tijdens een actie gericht tegen drugsoverlast op maandag een jonge kerel (16) die een joint stond te roken in de Schapenstraat. De man bleek 2 650 euro cash op zak te hebben. Omdat er een vermoeden was dat de man zich schuldig maakte aan drugshandel werd een huiszoeking georganiseerd, waarbij 60 gram cannabis werd aangetroffen, verstopt in een videorecorder. De man wordt voorgeleid bij de jeugdrechter.