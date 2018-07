Meerdere kandidaten om hippe kledingwinkels over te nemen

Er hebben zich al meerdere kandidaten aangeboden om de Belgische tak van de failliete Nederlandse winkelketen Men at Work over te nemen.

Ten laatste vrijdagavond moet er tot een akkoord gekomen worden. Dinsdag werd Men at Work Belgi├ź door de rechtbank van koophandel in Antwerpen failliet verklaard, nadat het de week ervoor de boeken had neergelegd. Voor de drie winkels van Men at Work in Antwerpen, Gent en Brugge, alsook voor de kledingzaak Fish & Chips in de Antwerpse Kammenstraat, wordt een koper gezocht.

Volgens de curator hebben zich al meerdere kandidaten gemeld. 'Er mogen zich nog steeds nieuwe kandidaten aanbieden', laat de curator weten. 'Maar we willen ten laatste vrijdagavond landen.' Intussen houden de winkels voor de duur van de onderhandelingen de deuren gesloten. Eind juni werd Men at Work in Nederland al failliet verklaard. Ook daar lopen voor de 24 Nederlandse winkels onderhandelingen met verschillende geïnteresseerden.