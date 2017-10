Meerderheid in Boom valt na opstappen van vier N-VA'ers

In Boom hebben schepen Ils Blommaerts en raadsleden Mark van Heel (fractieleider), Juan Roca en Britt Willems beslist om uit N-VA te stappen en voortaan als onafhankelijken te zetelen. Dat meldt de lokale afdeling van Vlaams Belang en N-VA Boom bevestigt het nieuws.

De coalitie van N-VA, CD&V en Open Vld beschikt op die manier nog slechts over 9 van de 25 gemeenteraadszetels en heeft dus geen meerderheid meer. Hoe het verder moet, is niet duidelijk. Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) wou gisteravond geen commentaar kwijt, maar verwijst naar een Facebookbericht van zijn partij. Daarin neemt N-VA Boom akte van de beslissing van de vier. “Het is spijtig dat deze mensen met hun deloyale houding de verandering in Boom willen tegenhouden”, klinkt het. “Het vertrek van de vier zat er al lange tijd aan te komen. Zo betaalden ze al jaren geen afdrachten meer aan de partij. Daarmee hadden ze zich de facto al buiten de partij gesteld.”

N-VA Boom wil nu naar eigen zeggen verder met de ploeg die overblijft, en hoopt dat de overige partijen in de gemeenteraad zullen meewerken.

(Foto website Mark Van Heel)