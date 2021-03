Meerderheid staat achter lockdown van 3-4 weken

21 procent van de deelnemers aan de Grote Coronastudie stelde in de voorbije drie maanden een of andere vorm van medische zorg uit. Dat meldt de UAntwerpen vrijdag. Bezoeken aan de tandarts of orthodontist werden het vaakst uitgesteld.

Ruim 22.500 mensen namen dinsdag deel aan de Grote Coronastudie van de UAntwerpen in samenwerking met UHasselt, KU Leuven, ULB en Fonds Wetenschappelijk Onderzoek. De bevraging polste onder meer naar het thema van uitgestelde zorg. 21 procent van de deelnemers gaf aan een of andere vorm van zorg te hebben uitgesteld tijdens de voorbije drie maanden. Bezoeken aan de tandarts/orthodontist (30 procent) werden het vaakst uitgesteld, gevolgd door visites aan de huisarts (20 procent).

De respondenten schrijven het uitstel aan heel verschillende redenen toe. Gelukkig gaat het slechts uitzonderlijk - bij 1,4 procent van alle deelnemers - om levensbedreigende aandoeningen.

Uit de resultaten blijkt ook begrip voor de recente verstrenging van de coronamaatregelen. Van de deelnemers gaf vier op de vijf aan al op vrijdag 19 maart strengere maatregelen te hadden verwacht. De overgrote meerderheid steunt een lockdown van drie tot vier weken, indien die nodig wordt geacht door wetenschappelijke experts. Dit verschilt licht per leeftijdsgroep, met grotere steun van 65-plussers (93 procent) dan van 36- tot 65-jarigen (88 procent) en 18- tot 35-jarigen (87 procent).

Opvallend is dat zo'n 55 procent van de respondenten te vinden is voor de meest strenge vorm van lockdown, met inbegrip van afstandsonderwijs, sluiting van niet-essentiële winkels en contactberoepen. Een mildere vorm waarbij de contactberoepen openblijven, krijgt steun van 13 procent onder de 65 jaar en 18 procent boven de 65 jaar, en een nog mildere vorm waarbij de niet-essentiële winkels ook open blijven krijgt de steun van nog eens ongeveer 14 procent.