Meertalig gedicht siert gevel van Atlas

Vanaf vandaag prijkt op de gevel van het Atlasgebouw in de Carnotstraat 110 een gedicht van Maud Vanhauwaert. Daarbij verschijnen enkele woorden in neon afwisselend in andere talen dan het Nederlands.

De vorige Antwerpse stadsdichter, Maud Vanhauwaert, ontwierp nog een gedicht voor de gevel van het Atlasgebouw, met als thema talen en diversiteit. Ze bedacht het concept samen met haar vormgever van de afgelopen twee jaar, Jelle Jespers. Sam Van Brempt installeerde het werk. Het gedicht werd onthuld op 8 april.

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen biedt informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers in Antwerpen. Zij kunnen er onder andere terecht voor een inburgeringstraject. De eigen taal van de nieuwkomer krijgt er een belangrijke plaats als communicatieopstap. Sandy Peeters, algemeen directeur van Atlas Antwerpen: “Met dit gedicht willen we de drempel om bij Atlas binnen te stappen verlagen. De boodschap die we geven is ‘Welkom, kom binnen bij ons, vertel ons je verhaal, wij horen graag wie je bent en wat je nodig hebt om je in onze stad verder te ontplooien.’”

De basis van het stadsgedicht staat in het Nederlands, maar wat het geheel bijzonder maakt is dat enkele woorden in neon afwisselend ook in andere talen verschijnen: Engels, Arabisch, Chinees en Russisch.

Schepen voor gelijke kansen, integratie en inburgering Karim Bachar: “Het gedicht toont dat in onze stad meerdere talen worden gesproken, maar dat dit het Nederlands niet in de weg staat. Die andere talen kunnen net een hulpmiddel zijn bij het verwerven van het Nederlands. Met dit gedicht werken we dus ook aan correcte beeldvorming over diversiteit.”

Gedicht

Zing mij uit jouw talen

Die ik niet ken maar begrijp

Vertel me over het verdriet

Dat altijd mee met je reist

Laat mij jou, die de wereld draagt

Dragen door de stad

Ik ben hier, aangenaam

En wie ben jij

Dichter Maud Vanhauwaert: “De medewerkers van Atlas bellen momenteel al hun klanten op om ervoor te zorgen dat ze de nodige info hebben over het coronavirus, en om te kijken of er ergens ondersteuning nodig is. De gevel zal in deze speciale tijden dus letterlijk en figuurlijk een lichtpuntje in onze stad vormen voor heel wat mensen.”

(afbeeldig en bericht : Stad Antwerpen)