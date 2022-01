Nieuws Meest luxueuze rusthuis van Vlaanderen onder verhoogd toezicht

Het Antwerpse woonzorgcentrum "Park Lane" staat onder verhoogd toezicht na een bezoek van de Vlaamse zorginspectie. En dat is opmerkelijk want het woonzorgcentrum is het duurste en meest luxueuze rusthuis van Vlaanderen. Het maakt deel uit van de Orpea-groep, een commerciële rusthuisgroep die in Frankrijk het voorwerp is van een onderzoek naar verwaarlozing van bewoners. Maar in "Park Lane" is daar geen sprake van zegt de directie: de negatieve beoordeling is uitsluitend het gevolg van een tijdelijk tekort aan zorgpersoneel.