Meest succesvolle zomer ooit voor openluchttheater in Rivierenhof

Stadsdichter Maud Vanhauwaert heeft op vraag van het MAS een stadsgedicht geschreven voor de site van de Droogdokken, een ruw en roestig gebied dat havengeschiedenis ademt. Een versregel uit het nieuwe stadsgedicht werd in bewegende letters aangebracht op het hoofdgebouw van de site. Deze poëzie-integratie werd vandaag, op Open Monumentendag, feestelijk onthuld. Schepen voor cultuur Caroline Bastiaens (CD&V): ‘De droogdokkensite ademt de maritieme geschiedenis van onze stad uit. Deze plek krijgt nu een prachtig stadsgedicht dat boordevol referenties naar deze plek vroeger, vandaag en in de toekomst zit. Dit nieuwe gedicht is een mooi geschenk voor deze bijzondere en voor velen onbekende plek. Het zal de vele bezoekers passanten even doen stilstaan.’ Maud Vanhauwaert: “Ik wilde een gedicht maken waarin ik verschillende aspecten van de site kon laten samenvloeien. De droogdokken waren een plek waar boten hersteld werden. Het is dus eigenlijk een beetje een ziekenboeg, een tijdelijke rustplaats, voor boten die daarna weer de wilde zee op gaan. Op de site is sinds kort ook STORMKOP gevestigd, een prachtige kunsteducatieve werking voor kinderen." "In het gedicht spreekt een moeder haar kind aan. Ze vertelt het kind dat zij het altijd zal willen opvangen. Je zou kunnen zeggen dat zij een droogdok aanbiedt waar het kind altijd weer op krachten kan komen, vooraleer het weer het ruime sop kiest. Het gedicht spreekt ook over de moeite die het een moeder soms kost om haar kind los te laten", aldus Vanhauwaert. "Ik wilde een eenvoudig gedicht schrijven dat ook kinderen zouden kunnen begrijpen. Er zit maar een moeilijke regel in, die de meeste volwassenen wellicht ook niet zullen verstaan, namelijk: 'als je ra is lamgeschoten'. De uitdrukking komt uit het zeevaartwezen. Een ra is een stuk hout dat aan een mast is bevestigd, en waaraan de zeilen hangen. Als je ra is lamgeschoten, ben je machteloos. Er zit vaak zo'n beeldende kracht in oude, vergeten gezegden en spreekwoorden." Dit is het gedicht: als je ra is lamgeschoten kan ik je op het droge trekken je gebroken ribben tellen zien waar je schipbreuk leed wij zijn altijd wel ergens gehavend, maar soms is het gewoon wachten, stormkop tot de wind je vangt vanop de kade zal ik zo hard zwaaien dat de wind helemaal tureluurs, je meeneemt op een nieuw avontuur ik neem het er wel bij de averij van een moederhart alleen op een afstand lijkt het alsof je weer helemaal in mij past