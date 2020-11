Meeste besmettingen vinden plaats op deze plekken

Een groot deel van de coronabesmettingen vindt plaats op superverspreider-locaties, zoals restaurants, fitnesszalen en cafés. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van de universiteit van Stanford in Californië dat gepubliceerd is in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. De wetenschappers gebruikten een computermodel op basis van demografische data, epidemiologische schattingen en anonieme gsm-data. Dat computermodel analyseerde waar mensen heen gaan, hoe lang ze er blijven en hoeveel andere mensen zich op dezelfde plek bevinden. Daaruit blijkt dat de meeste besmettingen plaatsvinden op locaties waar meerdere mensen lange tijd in gesloten ruimtes doorbrengen.

Tussen maart en mei onderzocht het systeem, dat ook rekening houdt met de etnische en financiële achtergronden van mensen, het gedrag van ongeveer 98 miljoen mensen in 10 Amerikaanse grootstedelijke gebieden, waaronder New York, Los Angeles, Chicago en Washington D.C., verklaart het team onder leiding van computerwetenschapper Jure Leskovec. De bezoeken aan ongeveer 553.000 locaties, waaronder restaurants, sportscholen, dierenwinkels, bouwmarkten en religieuze instellingen, werden onderzocht. Het model werd ook geleidelijk aangepast met nieuwe gegevens over het besmettingspercentage in de respectievelijke steden. Volgens de onderzoekers zou het computermodel de autoriteiten in de toekomst kunnen helpen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.