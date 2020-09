Meeste coronabesmettingen in groep van twintigers

Als er per leeftijdscategorie gekeken wordt, zijn de meeste coronabesmettingen in ons land tussen 29 augustus en 11 september vastgesteld bij twintigers, zowel mannen als vrouwen. Dat blijkt dinsdag uit de nieuwe cijfers van Sciensano.

Bij de mannen tussen 20 en 29 waren er ongeveer 120 bevestigde gevallen per 100.000 inwoners, bij vrouwen ging dat zelfs naar 140 gevallen. Zowel bij mannen als vrouwen staan twintigers nu op kop wat het aantal besmettingen betreft.

Tienerjongens en -meisjes zitten elk aan ongeveer 110 gevallen, terwijl enkel nog de vrouwen tussen 30 en 39 boven de 100 uitkomen. De andere categorieën blijven onder de 100.

Tussen 5 september en 11 september is het gemiddelde aantal coronabesmettingen in ons land gestegen naar 746,3. Dat is een stijging met liefst 51 procent tegenover de week voordien.



Het reproductiegetal in ons land ligt net als maandag opnieuw in alle provincies boven de grens van 1. Dat betekent dat een besmet persoon gemiddeld meer dan 1 persoon besmet en de coronavirusepidemie uitbreidt.

Waar de mediane schatting van het reproductiegetal maandag nog het hoogst lag in West-Vlaanderen, is dat dinsdag in Oost-Vlaanderen (1.543). Het aantal bevestigde gevallen per provincie voor de periode van 5 september tot 11 september ligt het hoogst in Brussel (1.173) en Antwerpen (1.052), gevolgd door Oost-Vlaanderen (574).

(Bron: Belga)

(Foto: © Pixabay)