Meeste dronken chauffeurs in Brasschaat

U heeft het mogelijk zelf ondervonden, maar dit weekend zijn de zomerse BOB-controles begonnen.



Het is Brasschaat dat het slechtste rapport kan voorleggen. In de gemeente waar vorig jaar al meerdere schepenen betrapt zijn op dronken rijden, werden 424 bestuurders gecontroleerd. En 36 daarvan hadden een glaasje te veel op. Dat is maar liefst acht en een halve procent. In geen enkele zone hadden meer chauffeurs te veel gedronken.