Nieuws Meeste ouders tonen begrip voor mondmaskerplicht kinderen: "Geen formele aanvragen rond thuisonderwijs"

Een heel goeiemiddag. Twee dagen kregen ze de tijd om er aan te wennen, maar vanaf vandaag is de mondmaskerplicht ook voor kinderen vanaf zes jaar van tel. Daar is veel om te doen geweest, maar bij het stedelijk onderwijs in Antwerpen merken ze dat de meeste ouders begrip hebben voor de maatregel.