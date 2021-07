Meeste ouders willen een prik voor hun kinderen

Een overgrote meerderheid van de – zelf reeds gevaccineerde – ouders zou hun minderjarige kinderen laten vaccineren. En we hebben op alle mogelijke vlakken opnieuw meer contacten met elkaar: twee vaststellingen uit een nieuwe ronde van de Grote Coronastudie.

14 200 Belgen maakten afgelopen dinsdag wat tijd vrij om deel te nemen aan de Grote Coronastudie. Een greep uit de eerste analyses:

- Nu de vaccinatiecampagne voor de 18+-ers op de laatste benen loopt, is het inenten van minderjarigen een actueel thema. Als de ouders zelf gevaccineerd zijn, is er een grote bereidheid om ook de kinderen te laten vaccineren, als dat aangeraden wordt door de Hoge Gezondheidsraad.

* 16-17 jaar: 89% vaccinatiebereidheid

* 12-15 jaar: 79% vaccinatiebereidheid

* Jonger dan 12 jaar: 66% vaccinatiebereidheid

- Alle indicatoren op het vlak van social distancing geven aan dat de Belgen weer meer contacten hebben. Zo geeft 70% van de deelnemers aan de Grote Coronastudie aan afgelopen week minstens één dag op de werkplaats te zijn geweest. 44% gaf de afgelopen week een hand of zoen aan iemand buiten zijn/haar gezin en 52% van de afgenomen testen in de voorbije twee weken waren reisgerelateerd (vertrek of terugkomst).

- De zomervakantie is begonnen. Experts in binnen- en buitenland maken zich toch wat zorgen over het reisgedrag. Zo noemde Duitsland Portugal begin deze week een coronabroeihaard. Portugal behoort niet tot de zeven topbestemmingen van de respondenten deze zomer: 34% zegt naar Frankrijk te zullen reizen. Spanje (14%) en Italië (12%) vervolledigen de top drie.

- 43% van de deelnemers aan de Grote Coronastudie plant een buitenlandse vakantie of daguitstappen. 27% houdt het op een binnenlandse vakantie of daguitstappen. 30% van de Belgen zegt geen vakantie te plannen of het nog niet te weten.

- België speelt vrijdag de kwartfinale van het EK voetbal. 69% van de respondenten heeft het EK tot nu gevolgd. 22% deed dit in groep, 78% beleefde de matchen thuis. Het voetbal wordt door alle generaties evenveel gevolgd en ook even vaak door mannen als door vrouwen. Er is wel een verschil in hoe het voetbal wordt gevolgd: 46% van de jongeren (18-35) kijkt in groep, tegenover 19% in de leeftijd 36-65 jaar en 5% van de 66+’ers.

Voortaan wordt de Grote Coronastudie om de maand georganiseerd. De enquête kan op dinsdag 27 juli worden ingevuld, en dat weer tussen 10 en 22 uur.



