Vandaag maakte Studio 100 bekend dat het een nieuw festival lanceert: Het Studio 100 Zomerfestival. Dit nieuwe evenement zal plaatsvinden op zaterdag 31 augustus in provinciaal Domein De Schorre in Boom. Samen met de vertrouwde Studio 100-vrienden wordt de zomer feestelijk afgesloten.De presentatie is in handen van Studio 100 TV-gezicht Marie Verhulst.

(video © Studio 100)