Een pompoen van bijna 400 kilogram. Dat is de grote winnaar van het weekend in Wildert, in Essen is dat. Want daar vonden de jaarlijkse pompoenfeesten plaats. En dan worden de grootste pompoenen gewogen. 20 jaar geleden begon dat als een kleine grap. Nu is het voor velen uit de streek een echte hobby geworden. En een prestigestrijd uiteraard.