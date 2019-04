'Meirterrorist' riskeert twee jaar cel

De man die twee jaar geleden heel Antwerpen op stelten zette door met zijn wagen over de Meir te racen, riskeert twee jaar cel.



Er werd toen eerst gedacht dat het om een terroristische daad ging, en dat Antwerpen aan een aanslag was ontsnapt. Maar uit onderzoek bleek de Franse Tunesiër toch geen terreurplannen te hebben. Er werden wel wapens en drugs in zijn wagen gevonden en hij reed ook onder invloed van cocaïne en alcohol. Daarvoor riskeert hij dus een gevangenisstraf van twee jaar, een rijverbod van drie maanden en 9.600 euro boete.