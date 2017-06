'Meirterrorist' vrij onder voorwaarden, maar moet geen borgsom betalen

Mohamed R., die in maart aan hoge snelheid over de Antwerpse Meir heeft gereden, hoeft geen borgsom meer te betalen om de gevangenis te mogen verlaten. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen beslist.

De raadkamer had twee weken geleden al het licht op groen gezet voor zijn vrijlating, maar had er een aantal voorwaarden aan gekoppeld, waaronder de betaling van 5.000 euro borgsom. Mohamed R. was daartegen in beroep gegaan. De kamer van inbeschuldigingstelling bevestigde vandaag zijn vrijlating onder voorwaarden, maar laat de borgsom nu achterwege.

De dertiger uit Frankrijk werd op 23 maart gearresteerd, nadat getuigen hem aan hoge snelheid over de Meir hadden zien rijden. Hij had zich onttrokken aan een controle en was door het rode licht gereden. De man bleek onder invloed. In zijn auto lag een steekwapen en een gedemonteerde riotgun. Mohamed R. werd aangehouden voor poging tot moord en slagen en verwondingen in een terroristische context en voor inbreuken op de wapenwetgeving. Na verder onderzoek bleken er onvoldoende aanwijzingen voor een terroristische motief en bleef hij alleen nog maar aangehouden voor verboden wapenbezit.