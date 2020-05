Meisje van 10 niet welkom op school of in de opvang

Myrthe, een meisje van 10 uit Merksem , is niet welkom in de noodopvang van haar school, de Leerexpert in Brasschaat. Myrthe heeft een mentale leeftijd van 6 maanden en ze begrijpt dus niet wat social distancing is, en ze spuwt ook. Op school vinden ze het daarom niet veilig. De moeder van Myrthe is ten einde raad, en snapt de reactie van de school niet goed. Het gaat om een school voor Bijzonder Onderwijs waar wel meer kinderen zitten die de situatie niet begrijpen.