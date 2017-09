Meisje van 21 krijgt harde klappen van overvallers in studentenbuurt

Het OCMW gaat strenger controleren of stadsbewoners die een leefloon krijgen, geen inkomsten of een eigendom hebben in het buitenland. Sommige leefloners hebben een huis of een bedrijf in het buitenland waar ze van kunnen leven. Ze hebben dus eigenlijk geen recht op een uitkering. Antwerpen wil nu, naar Nederlands voorbeeld, privé-onderzoeksbureaus inschakelen. Om controles te doen in het buitenland en zo te kijken of er niet wordt gefraudeerd.