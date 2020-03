Meld je kind op tijd aan!

Voor ouders die hun kind willen aanmelden voor het gewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs, blijven de aanmeldperiodes gewoon doorlopen. Ook voor het buitengewoon kleuter- en lager onderwijs blijft de aanmeldperiode behouden. De helpdesk Meld je aan biedt hulp bij vragen van ouders.

De lessen in alle kleuter-, basis- en secundaire scholen worden geschorst door richtlijnen rond het coronavirus. De online aanmeldingen om een kind in te schrijven in een Antwerpse school gaan wel gewoon door. Alles op een rijtje:

De aanmeldingsperiodes wijzigen niet.

-Gewoon kleuter- en lager onderwijs: de aanmeldingsperiode voor het gewoon basisonderwijs loopt nog tot en met 31 maart (17u).

-Eerste jaar van het gewoon secundair onderwijs: aanmelden tot en met 3 april (17u).

-Buitengewoon kleuter- en lager onderwijs: op dit moment aanmelden tot en met 3 april (17u).

Je kind aanmelden voor het gewoon basisonderwijs, het buitengewoon basisonderwijs en het eerste jaar van het secundair onderwijs kan via www.meldjeaan.antwerpen.be.

Voor het buitengewoon secundair onderwijs organiseren de scholen de inschrijvingen zelf. Check de website van de school voor meer informatie.

Aandacht voor schoolkeuze

Nu de fysieke infomomenten niet kunnen doorgaan door de richtlijnen rond het coronavirus, kunnen ouders op de website van de scholen meer concrete informatie vinden. Telefonisch contact opnemen kan ook altijd. De scholen en de CLB’s doen er alles aan om ouders zo goed mogelijk te informeren.

Hulp nodig?

De aanmeldpunten waar ouders terecht kunnen voor aanmeldhulp, zijn intussen ook gesloten.

De helpdesk Meld Je Aan heeft zijn capaciteit verhoogd en biedt alle ouders hulp en ondersteuning bij het aanmelden van hun kind. Ze zijn elke werkdag tussen 9u en 16u bereikbaar op het gratis nummer 0800 62 185 of via helpdesk.meldjeaan@antwerpen.be.

Voor het buitengewoon basisonderwijs wordt bij de CLB’s en de scholen voor buitengewoon onderwijs permanentie voorzien. Ouders kunnen telefonisch contact opnemen met het CLB dat het verslag voor hun kind uitreikt(e) of met een school voor buitengewoon basisonderwijs en samen met hen de aanmelding in orde brengen.

Inschrijvingen

Ouders van kinderen die zijn aangemeld, krijgen vanuit Meld je aan een bericht zodra de plaatsen toegekend zijn. Informatie over inschrijvingen zal in dit bericht staan. Ouders kunnen ook steeds de school of de helpdesk van Meld Je Aan contacteren voor meer informatie.