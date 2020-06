Mensen die de grens met Nederland oversteken, houden zich aan de regels

De lokale politie van zone Grens heeft het voorbije verlengd weekend geen pv's uitgeschreven. Mensen die via Essen, Kalmthout of Wuustwezel de grens met Nederland wilden oversteken, hielden zich dus aan alle veiligheidsregels.

Er was volgens de politie ook geen massale uittocht richting Nederland. Ze hielden wel grenscontroles maar dienden geen pv's uit te schrijven. Sinds zaterdag mogen Belgen de grens weer over voor een familiebezoek of om te winkelen, maar enkel indien ze iets echt nodig hebben. Familie bezoeken of winkelen aan de andere kant van de grens was sinds 20 maart niet meer mogelijk.