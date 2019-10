"Mensen geven hogere waardering aan straat met fietsers en voetgangers"

Vierkant groen verdwijnt. Vierkant groen, dat is wanneer alle fietsers en voetgangers op een kruispunt tegelijk groen hebben, en dus niet in conflict komen met auto's. De stad testte de voorbije maanden dat systeem uit op 5 kruispunten in Antwerpen, Berchem en Wilrijk. Maar de wegcode is nog niet klaar voor vierkant groen.