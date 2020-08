Gezondheid Mensen met chronische darmaandoening beleven vaak extra lockdown

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Naar het toilet gaan tijdens een wandeling of tijdens het shoppen is nu moeilijker door corona. Enkele horecazaken houden hun toilet gesloten of beperken het gebruik ervan tot hun personeel en dat is een groot probleem. Vooral voor mensen die aan darmziekten lijden zoals Crohn of Colitis ulcerosa. Door hun aandoening kunnen zij namelijk niet zelf kiezen wanneer ze op toiletbezoek gaan.