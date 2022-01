Mensen van heinde en verre naar Kontich om nieuwe kerstcollectie te ontdekken: "Komende kerst uit de bol"

Wellicht is uw kerstboom al verdwenen uit de huiskamer, maar bij het bedrijf "Goodwill" uit Kontich is het nog volop Kerstmis. Of misschien zeggen we beter àl volop Kerstmis, want de groothandel in decoratie heeft deze week de nieuwe collectie voorgesteld. Die trok meteen klanten uit binnen- en buitenland. En er is goed nieuws voor de fans van olifantenpijpen en afrokapsels, want kerst 2022 wordt een in discosfeer.