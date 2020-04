Het was vandaag de eerste dag van de paasvakantie en het mooie weer nodigde meer dan ooit uit om buiten te komen. Het beloofde dan ook een eerste echte test te worden voor de Antwerpenaren. Kon iedereen zich aan de opgelegde maatregelen houden? Geen overrompeling alvast in het Middelheim- of Nachtegalenpark, al blijken de regels niet voor iedereen even duidelijk.