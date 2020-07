Zeven mensen zonder papieren opgepakt in Borgerhouts café

In Borgerhout heeft een wijkteam van de lokale politie zeven mensen zonder papieren aangetroffen in een café aan de Turnhoutsebaan. Dat gebeurde tijdens een controleactie samen met onder meer de Dienst Vreemdelingenzaken. Er werd gecontroleerd op mogelijk zwartwerk en het naleven van de maatregelen rond COVID-19. De controleurs stelden ook in andere cafés overtredingen vast. Zo werd één café opengehouden door een man die in het zwart werkte en in het bezit was van drugs en werd in een shishabar het rookverbod niet nageleefd. De politie stelde ook een proces-verbaal op voor het niet naleven van de coronamaatregelen.