Mensensmokkel via Antwerps reisbureau

Het openbaar ministerie in Antwerpen heeft vijf jaar cel en 32.000 euro boete gevorderd voor Khalid E.K. (32). Hij was vorig jaar met een partij cocaïne in zijn wagen gecrasht, nadat hij drie uithalers had opgepikt in de haven van Antwerpen. De uithalers konden gaan lopen, waardoor de man vandaag als enige terecht stond.