Mercado krijgt 140 000 bezoekers over de vloer in 5 maanden tijd

In oktober opende in het oude Antwerpse postkantoor op de Groenplaats ‘Mercado’, de eerste overdekte foodmarket in Antwerpen. Vijf maanden na de opening kwamen er in Mercado al zo’n 140.000 bezoekers over de vloer. De foodhotspot is duidelijk in trek bij zowel de locals àls toeristen uit zowel binnen -en buitenland.

Wie in Mercado rondloopt, hoort een mengelmoes van dialecten en talen. Van Antwerps over West-Vlaams tot Spaans en Engels. Het geeft perfect weer wat voor publiek de foodmarket aantrekt, want Mercado is voor iedereen: shoppers die even willen uitblazen, toeristen die na hun stadswandeling honger kregen, collega’s die na het werk nog wat willen bijpraten, families of gezinnen die eens iets nieuws willen proberen of vrienden die iets willen eten voor ze het nachtleven induiken.

Nieuw in Mercado

Avocado-heaven AVO

De Mercado telt nu ook een avocado restaurant. De avocado is hipper dan hip. In Amsterdam en New York vind je zelfs heuse ‘avocado-restaurants’. En nu telt ook België er eentje. Je vindt er gerechten én zelfs desserten op basis van avocado’s en avocado-olie uit Kenia en Nieuw-Zeeland.