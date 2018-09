Merksem heeft meest diervriendelijke beleid van provincie Antwerpen

Merksem (90%), Wilrijk (89%) en Antwerpen (79%) hebben het meest diervriendelijk beleid van onze provincie. Rijkevorsel (30%), Zandhoven (25%) en Olen (24%) daarentegen scoren het slechtst. Dat wijst een onderzoek uit van dierenrechtenorganisatie GAIA.



GAIA lanceert in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen de nieuwe website kiezenvoordieren.be. Daar kan u nagaan welke score uw gemeente krijgt, welke beleidsmaatregelen voor dierenwelzijn er genomen zijn, maar ook de punten waarop het beleid kan verbeteren.

GAIA deed het onderzoek aan de hand van een vragenlijst. Daarin ging de organisatie na hoe diervriendelijk het beleid is. gaf op basis van hun antwoorden de steden en gemeenten een bepaald percentage. De volgende thema’s werden op 30 gequoteerd: schepen van Dierenwelzijn, budget zwerfkattenbeleid, dierenpolitie, verbod op kermispony’s, diervriendelijk beheer overbevolking duivenpopulatie. Daarnaast werden een diervriendelijk voederbeleid voor zwerfkatten, subsidies voor de sterilisatie van huiskatten, verbod op de verkoop van gezelschapdieren op markten en beleid omtrent vuurwerk (verbod en/of geluidsarm) elk op 20 punten gequoteerd. Wie een hondenloopweide voorziet, huisdieren toelaat in onder meer serviceflats, OCMW-woningen en/of rusthuizen en communiceert over dierenwelzijn in de gemeente/stad, kreeg telkens 10 punten. Via een zoekbalk kan iedere bezoeker via postcode of plaatsnaam kijken hoe goed of minder goed een gemeente of stad gescoord heeft.

De provincie Antwerpen haalt gemiddeld 57%. Het staat zo op nummer één, en doet het beter dan andere provincies.

