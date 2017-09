Merksem lanceert route en kaart met verkeerstips voor jonge fietsers

Vandaag opende het district Merksem officieel de Merksemse verkeerseducatieve route. Op die route kunnen jonge fietsers hun vaardigheden oefenen. Ook lanceerde het district een bijhorende kaart met verkeerstips voor jonge fietsers. Districtsschepen voor jeugd Karin Staes en districtsschepen voor mobiliteit Wendy Simons reden de route in, samen met 2 klassen van het vijfde leerjaar van de basisscholen Sint-Ludgardis en Melgesdreef.

Op de verkeerseducatieve route (VERO) kunnen kinderen, met hun ouders of in schoolverband hun fietsvaardigheid oefenen aan de hand van een reeks specifieke verkeerssituaties. De VERO loopt door centrum Merksem en is bewegwijzerd met geel-blauwe richting- en informatiebordjes.

Op 10 plaatsen wordt extra informatie gegeven over specifieke fietsoefeningen, zoals een kruispunt oversteken, een fietsopstelvak gebruiken of een rotonde oprijden en verlaten. De volledige VERO afleggen duurt ongeveer 1 uur, maar fietsers kunnen ook slechts een deel van de route doen.

Het district lanceerde ook een kaart met verkeers- en veiligheidstips voor jonge fietsers. Hierop staat ook de VERO aangegeven. De kaart wordt verdeeld onder de Merksemse basisscholen en is gratis verkrijgbaar in het districtshuis. Vanaf morgen kan ze worden gedownload.

Meer informatie kan u hier vinden.

Foto: Stad Antwerpen