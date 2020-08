Merksem ondersteunt jeugdverenigingen met extra toelage omwille van corona

Om het vrijwillige jeugdwerk in Merksem te steunen, besliste het districtscollege om een eenmalige toelage toe te kennen aan de jeugdverenigingen in het district. Omwille van de bijkomende maatregelen die de verenigingen moeten nemen door corona, bijvoorbeeld tijdens kampen, hebben ze immers heel wat extra kosten.

Met 13 jeugdverenigingen op het grondgebied en een totaal van 1141 leden is er in Merksem een groot aanbod van vrijwillig jeugdwerk. Na enkele maanden volledig gesloten te zijn geweest, kregen de jeugdverenigingen groen licht om deze zomer op kamp te gaan. De kampen mochten enkel plaatsvinden mits inachtneming van strenge regels, om het besmettingsgevaar zo veel mogelijk te beperken. Dat brengt extra onvoorziene kosten met zich mee. Vermits veel verenigingen ook geen of minder winstgevende acties hebben kunnen ondernemen tijdens het werkjaar, verhoogde de financiële druk.

Het districtscollege van Merksem besliste daarom om een eenmalige toelage toe te kennen aan de verenigingen, om zo hun werking te ondersteunen. Het district Merksem trekt daar, bovenop de middelen voor vrijwillig jeugdwerk die het hiervoor van de stad krijgt, ook eigen middelen voor uit. De extra financiële middelen zijn bedoeld om de kosten te dekken die de verenigingen maken, ter preventie van Covid-19. De Merksemse jeugdverenigingen die in aanmerking kwamen, kregen de toelage al uitbetaald zodat ze kon worden gebruikt om de zomerkampen op een zo veilig mogelijke manier te organiseren.

(archieffoto Pixabay)