Merksem verwelkomt nieuwe inwoners

Met ducttape en spanbanden. Zo wordt de reling van de burgemeester Jozef Masurebrug momenteel bij elkaar gehouden. De roest zit overal, en op sommige punten is de voet van de reling bijna volledig weg. Stukken ijzer kan je er zo van losmaken. Binnenkomt komt er een nieuwe reling aan die brug over de E19 en A12. Maar tot die er is, zijn het levensgevaarlijke toestanden. De woorden van Iwan, een pendelaar die elke dag over de brug fietst.