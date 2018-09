Merksem viert 74 jaar vrede met Vredesfeesten

Begin oktober 1944 - een maand later dan Antwerpen - werd Merksem bevrijd. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 september viert het district die 74 jaar vrede met Merksem Zingt, een bloemenhulde, Run4Freedom en een bal populaire in de feesttent in Bouckenborghpark.

Op vrijdagavond worden de Vredesfeesten muzikaal afgetrapt met Merksem Zingt. Merksemnaars kunnen dan in de feesttent in Bouckenborghpark luidkeels meezingen met hits van vroeger en nu.

Zaterdag worden de oorlogsslachtoffers van WOII en de Bevrijding van Merksem herdacht met een bloemenhulde aan de begraafplaats in de Van Heybeeckstraat.

Tegelijkertijd start in het Fort van Merksem Run4Freedom, een survivalrun die zelfs bij regenweer niet in het water valt. Het parcours leidt de deelnemers langs allerhande hindernissen en door de gebouwen van het Fort. Dit jaar zijn er twee recreatieve en twee competitieve wedstrijden. Er is dus voor iedereen een uitdaging op maat.

’s Namiddags en ’s avonds gaan de Vredesfeesten verder in de feesttent. DJ Danny Van Tichelen, Lou Roman Band en The Melodymakers met Lia Linda zorgen voor ambiance. Special guest Johnny Logan vormt de kers op de taart.

Om 23 uur genieten de Merksemnaars naar goede traditie van een spectaculair vuurwerk. Het district kiest dit jaar voor een geluidsarmere variant. Er worden minder vuurpijlen gebruikt en ze zijn ook minder krachtig. Bovendien worden ze afgewisseld met lasers. Dankzij die aanpak zullen zowel omwonenden als dieren minder geluidshinder ondervinden, terwijl de show zelf even indrukwekkend blijft.

(Bericht : Stad Antwerpen)

(Foto van Merksem Zingt 2017 : ©TomCornille)