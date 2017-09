Bokstalent Jack Mulowayi mogelijk in top-10 van Engeland

Antwerpen heeft een wereldtalent in huis in een sport die wereldwijd door miljoenen mensen wordt bekeken. Drew Janssen is 18 jaar, maar u hebt wellicht nog nooit van hem gehoord. Hij is pitcher bij de Borgerhout Squirrels en een absoluut raspaard in het honkbal. Ook in het buitenland zijn ze danig onder de indruk van de jonge Antwerpenaar. In oktober mag hij, samen met toptalenten van over de hele wereld, proberen een plekje te versieren in de zwaarste competitie ter wereld, de Amerikaanse Major League Baseball.