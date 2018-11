Merksemnaars maken hedendaags barok wandtapijt

Cultureel ontmoetingscentrum Merksemdok bracht gedurende vijf maanden een diverse groep Merksemnaars samen om onder leiding van kunstenaar Klaas Rommelaere een groots barok wandtapijt te maken. Het betrof een kunstproject in het kader van Antwerpen Barok 2018. Vanaf 16 november is het resultaat te bewonderen in het districtshuis van Merksem.

Kunstenaar Klaas Rommelaere maakte al vaker kunst samen met amateurs. Cultureel Ontmoetingscentrum Merksemdok zag in hem de geknipte persoon om Antwerpen Barok 2018 tot leven te brengen met hun doelgroep.

De handwerkers kwamen wekelijks bij elkaar in kasteel Bouckenborgh en werkten zo maandenlang aan een barok wandtapijt. Dat bestaat uit vele diverse handwerktechnieken zoals borduursels, geknoopte, gehaakte en gebreide figuren. Rommelaere tekende soms een patroon op de stof om een richting aan te geven. Maar verder ging iedereen vrij aan de slag.

Aan het einde van het project werd van alle verschillende stukken één groot wandtapijt gemaakt dat nu anderhalve maand te bezichtigen zal zijn in het districtshuis van Merksem. Daarna verhuist het naar Bib Park te Merksem. In het voorjaar zal het ook in onder andere Atlas en Bibliotheek Permeke te bewonderen zijn.

(Bron en foto : Stad Antwerpen)