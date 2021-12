Merksemse bar houdt zich niet aan verplicht sluitingsuur

Het wijkteam van de regio Noord heeft gisteren na het verplichte sluitingsuur nog een aantal vaststellingen gedaan in een horecazaak aan de Bredabaan. De bar was om 23.25 uur nog steeds geopend en bij aankomst van de politie probeerden een aantal aanwezigen zich in het donker aan het zicht van de politie te onttrekken. Toen de politie wilde binnengaan, zette een zestal personen het op een lopen. Binnen kon de politie nog 15 personen aantreffen.

Op drie plaatsen in de zaak vond de drugshond van de politie gebruikershoeveelheden drugs die wellicht in het tumult op de grond gegooid zijn of ergens verstopt werden. In en rond de zaak was er groot ongenoegen rond de controle door de politie.

Verschillende teams van Noodhulp kwamen ter plaatse om de controle veilig te laten verlopen. Het wijkteam deed een waslijst aan vaststellingen. Onder meer omdat de zaak nog geopend was na het verplichte sluitingsuur in het kader van de coronamaatregelen, belemmering van de politiecontrole door de aanwezigen, verstoring van de openbare orde, het op zak hebben van drugs en het negeren van het rookverbod. De politie stelde ook een proces-verbaal op omdat iemand bedreigingen had geuit.

Foto Belga