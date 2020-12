Merksemse Gaston Berghmansdreef wordt volledig vernieuwd in 2021

In 2016 werd er een landschapsbeheerplan opgemaakt voor het Bouckenborghpark, waarin ook de vernieuwing van de Gaston Berghmansdreef werd opgenomen. De plannen voor vernieuwing van de dreef zijn nu klaar. In 2021 wordt ze volledig vernieuwd.

Een nieuw toegangspad met inkomplein aan de zijde van de Bredabaan zal bezoekers door een nieuwe bomendreef richting het Bouckenborgpark leiden. Een groot deel van de bestaande bomen is ziek of afgestorven. Jaarlijks moeten er bomen worden gerooid uit veiligheidsoverwegingen, met als gevolg dat de oude bomendreef op sommige plaatsen bijna volledig is verdwenen. Daarom wordt er samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed en de stad Antwerpen voor gekozen om een volledig nieuwe bomendreef aan te planten. Er komen twee nieuwe rijen grote bomen aan beide zijden van het toegangspad. Aan de gracht ter hoogte van het poortgebouw zullen een aantal bomen worden verwijderd om het zicht vanuit de dreef op het kasteel te vrijwaren.

Op het inkomplein aan de Bredabaan komen zitbanken, verlichting en een vuilnisbak. Het historisch hekwerk wordt gerestaureerd en teruggeplaatst. Naast het hoofdpad zijn rustpunten voorzien met zitbanken en verlichting. Zijpaden in porfier vormen de toegang naar de school en het scoutslokaal. Daarnaast wordt het bestaande pad naast de voetbalvelden verder verlengd in beton zodat er een comfortabele verbinding van en naar de parking is voor fietsers en voetgangers.

Over de volledige breedte van de dreef wordt nieuw gras gezaaid. Het gras zal deels intensief en deels extensief worden gemaaid. Op sommige plaatsen komen bloembollen of een bloemenmengsel.

Het conceptplan is in december consulteerbaar op grote panelen aan de Gaston Berghmansdreef.

(bericht Stad Antwerpen - district Merksem - foto Google Street View)